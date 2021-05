Alessandro Di Battista: ha figli? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alessandro Di Battista è un politico ed attivista italiano di grande successo che piace molto al grande pubblico. Lui è spesso ospite di trasmissioni televisive e questa sera, mercoledì 19 maggio, sarà protagonista del salotto della prima serata del canale Nove a Accordi e Disaccordi. Sappiamo tutto del suo impegno politico e delle sue idea, ma cerchiamo di capire qualcosa in più sul suo privato. Alessandro Di Battista è un personaggio molto noto e conosciuto, di grande successo. Sappiamo che il polito ha una compagna da vari anni che si chiama Sahra Lahouasnia ed in molti si chiedono se Alessandro Di Battista abbia o meno dei figli. La risposta è positiva, la coppia ha due figli, Andrea nato nel 2017 e Filippo nato nel 2020. Visualizza ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 19 maggio 2021)Diè un politico ed attivista italiano di grande successo che piace molto al grande pubblico. Lui è spesso ospite di trasmissioni televisive e questa sera, mercoledì 19 maggio, sarà protagonista del salotto della prima serata del canale Nove a Accordi e Disaccordi. Sappiamo tutto del suo impegno politico e delle sue idea, ma cerchiamo di capire qualcosa in più sul suo privato.Diè un personaggio molto noto e conosciuto, di grande successo. Sappiamo che il polito ha una compagna da vari anni che si chiama Sahra Lahouasnia ed in molti si chiedono seDiabbia o meno dei. La risposta è positiva, la coppia ha due, Andrea nato nel 2017 e Filippo nato nel 2020. Visualizza ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Alessandro Di Battista: 'Penso che Conte sia stato scalzato dai poteri forti: il gruppo GEDI, Confindus… - fattoquotidiano : CONTRO! Il nuovo libro @PaperFirst di Alessandro Di Battista è in libreria e in edicola da venerdì #14maggio - La7tv : #ottoemezzo Alessandro Di Battista sul governo: 'Il benessere di una democrazia dipende anche dall'opposizione e og… - gioatriz : RT @CarlaKaky: VIRGINIA RAGGI IERI IN TV: 'Alessandro Di Battista è il guerriero che ci ricorda chi siamo e soprattutto dove DOBBIAMO anda… - PieroDePalma4 : RT @CarlaKaky: VIRGINIA RAGGI IERI IN TV: 'Alessandro Di Battista è il guerriero che ci ricorda chi siamo e soprattutto dove DOBBIAMO anda… -