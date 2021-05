Agrifood Magazine – 19 5 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In questa edizione: – Covid, il sistema agroalimentare ha retto – Parmigiano Reggiano, vendite in crescita del 12% – L’agricoltura è il futuro e difende il Made in Italy – Agro-fotovoltaico, nei Paesi Bassi il primo parco solare con ribes rosso mrv su Il Corriere della Città.