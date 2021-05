Xbox Game Pass, maggio 2021: 15 giochi in arrivo nella seconda aggiunta del mese – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 18 maggio 2021) Xbox Game Pass si aggiorna ancora ed espande il proprio catalogo a maggio 2021 con 15 giochi in arrivo nella seconda mandata del mese.. Xbox Game Pass si espande ancora a maggio 2021, aggiornando il proprio catalogo con una ricca seconda mandata composta da ben 15 giochi, distribuiti tra PC, Xbox e cloud in arrivo nelle prossime due settimane per la seconda metà del mese. Sapevamo già che tra questi doveva esserci Conan Exiles che infatti si è presentato puntuale all’appello, così come SnowRunner che è stato messo a disposizione ieri ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021)si aggiorna ancora ed espande il proprio catalogo acon 15inmandata del..si espande ancora a, aggiornando il proprio catalogo con una riccamandata composta da ben 15, distribuiti tra PC,e cloud innelle prossime due settimane per lametà del. Sapevamo già che tra questi doveva esserci Conan Exiles che infatti si è presentato puntuale all’appello, così come SnowRunner che è stato messo a disposizione ieri ...

