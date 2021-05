Vaccini nel Lazio, a luglio otto hub dedicati ai giovani: 'Per trascorrere le vacanze in serenità' (Di martedì 18 maggio 2021) A partire da luglio otto hub vaccinali saranno attivati nella Regione Lazio dedicati ai ragazzi e alle ragazze più giovani, per immunizzarli contro il prima della loro partenza per le vacanze. È ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021) A partire dahub vaccinali saranno attivati nella Regioneai ragazzi e alle ragazze più, per immunizzarli contro il prima della loro partenza per le. È ...

Advertising

RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE: il livello di anticorpi NEUTRALIZZANTI nel sangue riesce a predire la protezione contro COVID-19. Q… - ladyonorato : Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - NicolaPorro : Sì al #coprifuoco, i #vaccini non ci salveranno. Le ultime sparate dell’onnipresente #Galli, cotto a puntino nel ch… - Cinzia59391505 : @EmilioTrigilio @iaiatta17 @RosCar002 @antonellaviol17 UK è così che ne è uscita con lockdown di 3 mesi e vaccini a… - erreelleci : Sembra che in Toscana insistant nel somministrare 4 dosi di vaccino per volta. Lo faranno per far contento il PdR… -