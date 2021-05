Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Ida Platano unite contro Riccardo Guarnieri: il post (Di martedì 18 maggio 2021) Appena andata in onda a Uomini e Donne la puntata in cui Riccardo Guarnieri ha smascherato la ex fidanzata Roberta Di Padua, confessando che si erano messi d’accordo per inscenare una sorta di crisi che li permettesse di restare in trasmissione ancora per un paio di mesi, è successa una cosa alquanto strana che non è sfuggita agli attenti utenti di Instagram e che vi riportiamo di seguito. A Uomini e Donne c’è una tregua tra Ida e Roberta? Quasi nello stesso momento, Roberta Di Padua e Ida Platano, altra ex fidanzata storica del cavaliere tarantino, hanno pubblicato sui loro profili Instagram una frase molto simile, che parla di libertà e di quanto sia importante per una donna non ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 maggio 2021) Appena andata in onda ala puntata in cuiha smascherato la ex fidanzataDi, confessando che si erano messi d’accordo per inscenare una sorta di crisi che li permettesse di restare in trasmissione ancora per un paio di mesi, è successa una cosa alquanto strana che non è sfuggita agli attenti utenti di Instagram e che vi riportiamo di seguito. Ac’è una tregua tra Ida e? Quasi nello stesso momento,Die Ida, altra ex fidanzata storica del cavaliere tarantino, hanno pubblicato sui loro profili Instagram una frase molto simile, che parla di libertà e di quanto sia importante per una donna non ...

