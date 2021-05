Tutti i rischi della deregulation delle macellazioni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) La Corte di giustizia europea ha affermato che protezione e benessere degli animali sono priorità comuni degli Stati membri. Principio chesi guardano da mettere in discussione. Salvo emanare in Italia, il D.Lvo n. 27, entrato in vigore il 26 marzo scorso, che assesta uno sconcertante colpo di spugna a un principio consolidato, per cui durante la macellazione agli animali devono essere risparmiati dolore, ansia o sofferenze. L’articolo 16 stabilisce infatti che per uso personale chiunque d’ora in poi potrà macellare praticamente senza alcun vincolo vitelli, pecore e maiali ove riterrà meglio: nella stalla, in un bosco, in una roulotte. Stupisce perché sono quasi cent’anni che grazie a un Regio Decreto la soppressione degli animali che diventano alimento deve avvenire nel macello, luogo certificato. Come sarà possibile assicurare che tali sofferenze vengano ...