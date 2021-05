'Starfield non uscirà su PS5' e un nuovo report ci spiega perché (Di martedì 18 maggio 2021) Abbiamo già parlato di Jeff Grubb e della sua affermazione pubblicata su Twitter riguardo Starfield, il prossimo gioco creato da Bethesda. Pochi giorni fa il giornalista aveva dichiarato senza ombra di dubbio che Starfield sarà un'esclusiva Xbox. Ora, in un recente articolo, Grubb spiega perché il gioco non arriverà su PS5. In sostanza ciò che afferma Grubb è che Microsoft vuole persuadere quante più persone possibili ad approdare sulle sue piattaforme e, così facendo, creare flussi di entrate costanti che continueranno a far girare denaro per Microsoft nel corso di mesi, se non anni. Quale miglior modo se non offrire il gioco attraverso l'Xbox Game Pass? Anche Daniel Ahmad ha dichiarato: "Con Game Pass ora al centro dell'ecosistema Xbox, sta diventando sempre più importante per Microsoft investire in contenuti ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Abbiamo già parlato di Jeff Grubb e della sua affermazione pubblicata su Twitter riguardo, il prossimo gioco creato da Bethesda. Pochi giorni fa il giornalista aveva dichiarato senza ombra di dubbio chesarà un'esclusiva Xbox. Ora, in un recente articolo, Grubbil gioco non arriverà su PS5. In sostanza ciò che afferma Grubb è che Microsoft vuole persuadere quante più persone possibili ad approdare sulle sue piattaforme e, così facendo, creare flussi di entrate costanti che continueranno a far girare denaro per Microsoft nel corso di mesi, se non anni. Quale miglior modo se non offrire il gioco attraverso l'Xbox Game Pass? Anche Daniel Ahmad ha dichiarato: "Con Game Pass ora al centro dell'ecosistema Xbox, sta diventando sempre più importante per Microsoft investire in contenuti ...

RpgBox77 : @maguzzolo @d4rkdev @Nicco2D Non mi sono spiegato bene. Per quale motivo Starfield multipiattaforma e Avowed no? Ch… - maguzzolo : @RpgBox77 @d4rkdev @Nicco2D Ma anche su xbox hai tutto il resto, Fable Awowed Forza PerfectDark... e mi fermo per i… - Eurogamer_it : Jeff Grubb spiega perch #Starfield non arriverà su #PS5 ma solo su #Xbox. - RpgBox77 : @maguzzolo @d4rkdev @Nicco2D E cmq non è lo spostamento di un gioco. Sono tanti i giochi non uno. Zenimax è enorme,… - Nicco2D : @d4rkdev @RpgBox77 @maguzzolo Ricordo che Starfield per un pelo non è diventato esclusiva PS,che Sony si fa pagare… -