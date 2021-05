Sondaggi elettorali SWG | Fratelli d’Italia supera il PD e diventa secondo partito

(Di martedì 18 maggio 2021) È certamente il dato saliente di questi ultimiSWG, e anzi rappresenta una notizia anche al di là del club degli appassionati di intenzioni di voto. Il sorpasso diai danni del PD e il suo arrivo in seconda posizione era nell’aria da qualche tempo. Sono anni che ildi Giorgia Meloni sale in modo costante, e ultimamente ha approfittato del calo della Lega. Che per ora rimane primo, con il 21%, ma perdendo lo 0,3% registra l’ennesima retromarcia. Mentre gli alleati di, appunto, incombono con il 19,5%, dopo un aumento del 0,4%. Giù anche il PD, del 0,3%. Ildi Letta è al 19,2%, tre decimali sotto quello di Meloni. Più ...

walter0309 : @La7tv @lucfontana Sono sondaggi e non voti elettorali, fatevene una ragione che l’urna sarà diversa! - infoitinterno : Ultimi Sondaggi politici elettorali oggi 18/5: Fratelli d'Italia supera il PD, Lega vicina - infoitinterno : Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia scavalca il Pd: diventa secondo partito e si avvicina a Lega - lapalisse6 : @ilriformista i sondaggi più attendibili sono quelli pubblicati sul sito del ministero dell'interno alla voce 'risultati elettorali' - Eposmail : RT @BELLUCCIANGELO: @PSchioppa @Marco_dreams Lascia perdere i sondaggi. La verità è che il 50 % degli italiani non crede più nella politica… -

