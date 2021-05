Rissa in centro, sindaco chiede tavolo con questore e prefetto: “più controlli” (Di martedì 18 maggio 2021) di Erika Noschese E’ in programma questa mattina l’incontro con il prefetto e il questore, chiesto dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli dopo la Rissa tra minorenni, avvenuta sabato sera in pieno centro. Un episodio che, inevitabilmente, ha riacceso la polemica sulla mancanza di sicurezza in città anche a causa del numero esiguo di forze dell’ordine. “E’ un episodio sicuramente molto grave che deve fare da sentinella a quanto potrebbe scatenarsi e succedere nelle altre giornate e nei giorni di festa”, ha dichiarato il primo cittadino annunciato l’incontro con il prefetto per concordare un’iniziativa comune per capire quali sono le modalità per fare in modo che tutto questo non possa più accadere. “Il fatto che questo succeda in tutte le città d’Italia non è una cosa che ci conforta: ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) di Erika Noschese E’ in programma questa mattina l’incontro con ile il, chiesto daldi Salerno, Vincenzo Napoli dopo latra minorenni, avvenuta sabato sera in pieno. Un episodio che, inevitabilmente, ha riacceso la polemica sulla mancanza di sicurezza in città anche a causa del numero esiguo di forze dell’ordine. “E’ un episodio sicuramente molto grave che deve fare da sentinella a quanto potrebbe scatenarsi e succedere nelle altre giornate e nei giorni di festa”, ha dichiarato il primo cittadino annunciato l’incontro con ilper concordare un’iniziativa comune per capire quali sono le modalità per fare in modo che tutto questo non possa più accadere. “Il fatto che questo succeda in tutte le città d’Italia non è una cosa che ci conforta: ...

