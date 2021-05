Riparte il wedding, ma con i green pass ed... il Covid manager. Ecco chi è e cosa dovrà fare (Di martedì 18 maggio 2021) Dal 15 giugno Riparte il settore dei matrimoni e delle cerimonie. Eventi che, in ogni caso, dovranno svolgersi con delle regole ben delineate: Il numero degli invitati per gli eventi all aperto e al ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 18 maggio 2021) Dal 15 giugnoil settore dei matrimoni e delle cerimonie. Eventi che, in ogni caso, dovranno svolgersi con delle regole ben delineate: Il numero degli invitati per gli eventi all aperto e al ...

Advertising

elenaricci1491 : Caparre perse, abiti acquistati, bomboniere in pasto alla polvere. Il disegno perfetto di una Italia che riparte al… - TarantiniTime : Caparre perse, abiti acquistati, bomboniere in pasto alla polvere. Il disegno perfetto di una Italia che riparte al… - messveneto : Covid, dal 15 giugno via libera alle feste di matrimonio solo con “green pass”: Riparte il settore del wedding, ma… - thadizoo : @msgelmini Ma lasciatelo pure il coprifuoco, ma #wedding non riparte con queste condizioni. Molti invitati per evit… - lagenziaviaggi : L'#Italia riparte. Da #PalazzoChigi arriva il nuovo calendario delle riaperture -