Presentata l’Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri (Di martedì 18 maggio 2021) Alfa Romeo e Carabinieri, la storia continua: Presentata la nuova Giulia Radiomobile da 200 cavalli. È stata Presentata ufficialmente la nuova Alfa Romeo Giulia consegnata all’Arma dei Carabinieri. Si tratta di una versione rivisitata della Giulia, una delle macchine di maggior successo della casa automobilistica. Presentata la nuova Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri La Giulia Radiomobile 2.0 turbo ha spinta dalla potenza di ben 200 cavalli. Ha un cambio a otto marce, automatico. I colori sono quelli tradizionali dell’Arma dei Carabinieri. Saranno consegnati 1.770 esemplari di una macchina bella, veloce ed efficiente. ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021) Alfa, la storia continua:la nuovaRadiomobile da 200 cavalli. È stataufficialmente la nuova Alfaconsegnata all’Arma dei. Si tratta di una versione rivisitata della, una delle macchine di maggior successo della casa automobilistica.la nuova AlfadeiLaRadiomobile 2.0 turbo ha spinta dalla potenza di ben 200 cavalli. Ha un cambio a otto marce, automatico. I colori sono quelli tradizionali dell’Arma dei. Saranno consegnati 1.770 esemplari di una macchina bella, veloce ed efficiente. ...

Advertising

morettweet : RT @AlfaRomeoIT: Alfa Romeo e i @_Carabinieri_ collaborano ancora, con orgoglio. Dalla 1900 M “Matta”, oggi vi presentiamo un nuovo, incred… - infoiteconomia : Presentata l'Alfa Romeo Giulia per l'Arma dei Carabinieri - soteros1 : RT @moneypuntoit: ?? Alfa Romeo: presentata la Giulia per l'Arma dei Carabinieri ?? - moneypuntoit : ?? Alfa Romeo: presentata la Giulia per l'Arma dei Carabinieri ?? - LaNotifica : Presentata l’Alfa Romeo Giulia per l’Arma dei Carabinieri -