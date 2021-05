Peter White racconta la sua nuova canzone (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell'intervista esclusiva Peter White presenta il suo nuovo singolo, "Gibson rotte": "Racconto emozioni personali in un contrasto tra passato e presente". Peter White presenta il nuovo singolo “Gibson rotte” e la sua iniziativa a favore della musica su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nell'intervista esclusivapresenta il suo nuovo singolo, "Gibson rotte": "Racconto emozioni personali in un contrasto tra passato e presente".presenta il nuovo singolo “Gibson rotte” e la sua iniziativa a favore della musica su Notizie.it.

Advertising

rcgueblade : spotify ha deciso. oggi peter white - ngulacrist : cantiamo le canzoni di peter white durante il tramonto al mare - ColbyPenadios : No more Nazi senators!!! - cerisierafleur : una volta sono stata a un mini concerto di peter white solo per passare un pomeriggio diverso non lo conoscevo e no… - YolBlog : #PETERWHITE - pubblica il nuovo singolo GIBSON ROTTE vivere il presente, assaporare il qui ed ora -