Non si ferma il conflitto tra Israele e Hamas (Di martedì 18 maggio 2021) Sei razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele. L'artiglieria israeliana ha risposto al fuoco mentre proseguivano anche i raid aerei su Gaza dove, secondo fonti palestinesi, è stato colpito l'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 maggio 2021) Sei razzi sono stati lanciati dal Libano verso. L'artiglieria israeliana ha risposto al fuoco mentre proseguivano anche i raid aerei su Gaza dove, secondo fonti palestinesi, è stato colpito l'...

Advertising

ZZiliani : Contrasto spalla-spalla #Lautaro-#DeLigt. Lautaro lo vince e va tutto solo verso la porta, ma #Calvarese lo ferma.… - SaveChildrenIT : L'escalation di violenza non si ferma a #gaza e #israele, il bilancio delle vittime sale ancora: sono 55 i minori u… - ValeriaValente_ : In Liguria FDI propone una legge per istituire negli ospedali sportelli gestiti da associazioni antiabortiste. Ch… - chrdioc : Tutti pazzi per la Corsa Rosa: la passione non si ferma in pandemia. Sognando un arrivo di tappa (magari al Termini… - marscarc : @tellmeaboutme_ Sto morendo non si ferma nemmeno davanti a padre pio -