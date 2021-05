Muore per infarto a 49 anni, aveva gestito numerosi locali in Bergamasca. Lascia tre figli (Di martedì 18 maggio 2021) Nicola Belotti aveva gestito un bar a Zogno, Sorisole, il Coco’s di Bergamo e alle piscine Italcementi. Da alcuni anni abitava in città. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 18 maggio 2021) Nicola Belottiun bar a Zogno, Sorisole, il Coco’s di Bergamo e alle piscine Italcementi. Da alcuniabitava in città.

