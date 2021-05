Meloni e Salvini sognano Palazzo Chigi ma sono tra i più assenteisti in parlamento (Di martedì 18 maggio 2021) Da una parte Matteo Salvini, dall’altra Giorgia Meloni. Ormai la sfida per la leadership nel centrodestra è partita da quando la segretaria di Fratelli d’Italia – complici i sorprendenti sondaggi che danno il suo movimento politico in fortissima ascesa – non ha nascosto il suo desiderio di ambire alla carica di presidente del Consiglio. Il Capitano del Carroccio, insomma, è avvisato. Prima di capire chi sarà alla fine a candidarsi per Palazzo Chigi, c’è un’altra sfida che accomuna proprio Salvini e Meloni. E non parliamo certamente – ahinoi – di note di merito. I due leader del centrodestra, infatti, per ora svettano sugli altri per le loro “onorevoli” assenze. I dati emergono dal sempre puntuale monitoraggio di OpenPolis. Bisogna innanzitutto precisare che – come specificato sulla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 maggio 2021) Da una parte Matteo, dall’altra Giorgia. Ormai la sfida per la leadership nel centrodestra è partita da quando la segretaria di Fratelli d’Italia – complici i sorprendenti sondaggi che danno il suo movimento politico in fortissima ascesa – non ha nascosto il suo desiderio di ambire alla carica di presidente del Consiglio. Il Capitano del Carroccio, insomma, è avvisato. Prima di capire chi sarà alla fine a candidarsi per, c’è un’altra sfida che accomuna proprio. E non parliamo certamente – ahinoi – di note di merito. I due leader del centrodestra, infatti, per ora svettano sugli altri per le loro “onorevoli” assenze. I dati emergono dal sempre puntuale monitoraggio di OpenPolis. Bisogna innanzitutto precisare che – come specificato sulla ...

Advertising

Linkiesta : Draghi è un grande interprete di Pirandello, nel ruolo del raisonneur Laudisi Mentre noi non sappiamo a quale Salv… - HuffPostItalia : Sondaggio Swg/TgLa7. Meloni supera il Pd, ora davanti c'è solo Salvini - Giorgiolaporta : Ci hanno impedito di votare a maggio per evitare una strage. 9 giorni fa una folla di 30.000 persone ha invaso… - PaoloIvanoCucce : RT @sarabanda_: Sentire Giorgia Meloni che si sente pronta a prendersi la responsabilità del Governo avendo accanto Salvini, a me fa accapp… - okwlor : RT @gladiatoremassi: #berlusconi #meloni #salvini e #renzi: non ci fidiamo della riforma giustizia con proposte del #M5S...! Chissà perché.… -