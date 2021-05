Lo ZOO di Napoli entra nella Global Coalition (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Giornata Mondiale della Biodiversità prevista il 22 maggio #UnitedforBiodiversity, sarà celebrata anche dallo Zoo di Napoli, che ha aderito alla nobile iniziativa. Con immenso piacere possiamo annunciare un grande progetto qui allo Zoo di Napoli che si propone come primo Zoo italiano ad aver aderito alla Global Coalition #UnitedforBiodiversity, in vista della Giornata Mondiale Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Giornata Mondiale della Biodiversità prevista il 22 maggio #UnitedforBiodiversity, sarà celebrata anche dallo Zoo di, che ha aderito alla nobile iniziativa. Con immenso piacere possiamo annunciare un grande progetto qui allo Zoo diche si propone come primo Zoo italiano ad aver aderito alla#UnitedforBiodiversity, in vista della Giornata Mondiale

