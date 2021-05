Le dimissioni di Eddie Gossage e altre nuove sulla NASCAR

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 18 maggio 2021) Bentornati al nostro consueto appuntamento con il notiziario della settimana dedicato alla. Ne sono successe di cosa in questi giorni! La prima nuova di questo periodo è l’addio di, che a giugno lascerà il suo incarico. Poi ci sono alcunesul fronte economico, pandemico e qualche flash in prospettiva del prossimo weekend al Circuit Of The Americas. A questo punto, non resta che allacciarsi le cinture, e scendere in pista! Chi è, e perché lascia? La notizia bomba della settimana riguarda, che lascerà il suo incarico da general manger del Texas Motor Speedway.andrà via dopo la All Star Race del 13 giugno, per andare in pensione.è una vecchia ...