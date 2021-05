La morte secondo Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) “Attraversando il Bardo” è un lavoro su commissione. Sono diventato coproduttore del film andando a mettere la quota mancante ai 50 mila euro iniziali messi dal padre della danzatrice che apre i titoli di inizio. Ho seguito questo progetto, che contiene delle asperità di natura linguistica, con grande piacere. Parla di una di quelle cose che ho sempre desiderato diffondere da quando ho cominciato a interessarmi alla spiritualità e alla meditazione. Il passaggio dalla vita a quella che chiamiamo morte è l’argomento rimosso dei nostri tempi. Ma in realtà la morte non è fine, non è inizio, ma passaggio: dopo fai i conti con quel che hai fatto. Non è un lavoro facile per argomento e struttura. Ma quando in un’epoca di abbassamento spirituale spaventoso, hai la possibilità di contribuire nel cominciare a diventare esseri umani allora non puoi sottrarti. La ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 maggio 2021) “Attraversando il Bardo” è un lavoro su commissione. Sono diventato coproduttore del film andando a mettere la quota mancante ai 50 mila euro iniziali messi dal padre della danzatrice che apre i titoli di inizio. Ho seguito questo progetto, che contiene delle asperità di natura linguistica, con grande piacere. Parla di una di quelle cose che ho sempre desiderato diffondere da quando ho cominciato a interessarmi alla spiritualità e alla meditazione. Il passaggio dalla vita a quella che chiamiamoè l’argomento rimosso dei nostri tempi. Ma in realtà lanon è fine, non è inizio, ma passaggio: dopo fai i conti con quel che hai fatto. Non è un lavoro facile per argomento e struttura. Ma quando in un’epoca di abbassamento spirituale spaventoso, hai la possibilità di contribuire nel cominciare a diventare esseri umani allora non puoi sottrarti. La ...

