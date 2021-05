In occidente parole di morte contro gli ebrei

(Di martedì 18 maggio 2021) Domenica, mentre dal Canada arrivava il video di un ebreo picchiato da manifestanti filopalestinesi, un rabbino veniva aggredito a Londra. La sinagoga ortodossa di Chigwell, fuori dalla capitale, ha fatto sapere che il rabbino Rafi Goodwin è stato colpito alla testa e agli occhi mentre gli urlavano slogan antisemiti. Intanto un convoglio di auto con bandiere palestinesi e megafoni appariva nelle aree ebraiche del nord di Londra, la strada che attraversa Hampstead e Golders Green. Nel video gli abitanti si sentono ansimare di paura mentre per strada gridano “F**k gli, violentate le loro figlie”. In risposta al convoglio, il premier Boris Johnson ha detto: “Non c’è posto per l’antisemitismo nella nostra società”. E mentre la sinagoga Adat Yeshua a Norwich veniva profanata e un ufficiale della sicurezza ebraica di Londra suggeriva che glinon ...

Toniapatty : @Carlo213Ge @SplendorSolis00 I commenti suddetti alle parole di #MaurizioBlondet a byoblu sono fuorvianti. Non ci i… - ASec28 : L'occidente ha perso le parole a quanto sento - NoClass81 : Mai avuto stima di D'Alema, beninteso. Tuttavia fa specie che certe parole escano dette da chi ha bombardato Belgra… - MastioMaria : RT @Misurelli77: Questo sarebbe il modo di parlare della questione palestinese a #propagandalive 4 banalissime parole di Michele Serra Il… - nickypata : RT @Misurelli77: Questo sarebbe il modo di parlare della questione palestinese a #propagandalive 4 banalissime parole di Michele Serra Il… -

Un pensiero a riguardo del Ddl Zan, mentre scrivo queste parole sorrido, ho sentito molti parlarne, tanti scriverne ma davvero pochi leggerne il testo. Di solito prima di commentare o elaborare una ri ...«Non possiamo tacere quello che sta avvenendo: siamo davanti al rischio concreto che sia negato per sempre il diritto del popolo palestinese, da troppo tempo sotto occupazione militare, ad avere un su ...