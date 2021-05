Ibc presenta il progetto ‘Sostenibilità 2030’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 maggio 2021) Ibc – Associazione Industrie Beni di Consumo presenterà giovedì 20 maggio, alle 11.00, in diretta streaming su repubblica.it, lastampa.it e quotidiani locali del gruppo Gedi anticipazioni sul. Promosso per potenziare e consolidare l’approccio alla sostenibilità ambientale e sociale delle 32mila aziende food e non food associate, il portaleerogherà documenti di approfondimento e strumenti operativi ai quali ogni impresa potrà accedere sulla base delle sue specifiche esigenze. L’agenda dei lavori prevede interventi di: Alessandro d’Este, presidente Ibc, presidente e ad Ferrero Commerciale Italia; Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Maurizio Molinari, giornalista, saggista, direttore del quotidiano la ...