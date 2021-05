Giorgetti | Green pass per andare in discoteca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti Green

Per riaprire le discoteche il governo potrebbe prevedere un "pass " . Lo rivela il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, in occasione della presentazione del rapporto sulla ristorazione 2020 di Fipe Confcommercio. Sulla ripartenza , ...apre alpass anche per le ...Il ministro dello Sviluppo economico alla presentazione del rapporto sulla ristorazione 2020 di Fipe Confcommercio: "È l'unica via di fuga rispetto a una indefinita situazione che rischia di essere de ...... Giancarlo Giorgetti, in occasione della presentazione del ... Per riaprire le discoteche il Governo potrebbe prevedere un 'green pass'. Covid e discoteche, test per riaprire in sicurezza ... ...l ...