Giorgetti Il decreto Riaperture un passo avanti | ma volevamo di più

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti decreto

MILANO " "E' un passo in avanti verso le riaperture". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera Giancarlo, ministro per lo Sviluppo economico, in merito alvarato dal Governo per l'allentamento delle misure anti - Covid. "Noi abbiamo spinto in tutto questo periodo per ottenere qualcosa ...... Roberto Speranza, Giancarlo, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella ... In seguito alle 18 e 30 si è tenuto il Cdm per il varo del. Soddisfazione per la proposta del ...Cosa prevede il decreto riaperture firmato da Draghi: le novità su coprifuoco, centri commerciali, palestre, piscine, cerimonie, green pass. Cosa cambia?Così come aveva promesso, Mario Draghi continua il percorso «graduale, in base al rischio ragionato, dell’Italia che riapre». Nonostante le bizze di Matteo Salvini, ...