Ferlaino e il primo compleanno senza Diego: "Questa cosa mi rattrista" (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Il mio primo compleanno senza Diego mi rattrista, per questo evito di pensarci. Mi è dispiaciuto il modo con cui se ne è andato. Ho sempre cercato di portare grandi giocatori al Napoli, oltre a valorizzare i talenti del vivaio. È stato faticoso per me ma molto bello". Così a radio Kiss Kiss Napoli, Corrado Ferlaino, presidente del Napoli degli scudetti, nel giorno del suo 90° compleanno. "Ringrazio tutti i tifosi del Napoli per l'affetto che mi dimostrano – ha aggiunto -. Sono emozionato. La vittoria della Coppa Uefa è stata la serata più bella della mia presidenza. Abbiamo dato una gioia ai lavoratori napoletani che erano in Germania". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

