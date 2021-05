Coronavirus, i dati del 18 maggio: +85 nuovi casi a Monza e Brianza, tasso di positività in Lombardia di 1,8% (Di martedì 18 maggio 2021) Il bollettino della Regione per martedì 18 maggio 2021: sono 85 i nuovi casi positivi di Monza e Brianza, sono 598 in Lombardia con 33.030 tamponi effettuati per un tasso di positività che scende all’1,8%. Ricoveri nei reparti ordinari sotto quota 2mila. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 18 maggio 2021) Il bollettino della Regione per martedì 182021: sono 85 ipositivi di, sono 598 incon 33.030 tamponi effettuati per undiche scende all’1,8%. Ricoveri nei reparti ordinari sotto quota 2mila.

