Coprifuoco, Orlando: “Penso che si andrà in una direzione che terrà conto del miglioramento” (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA – “Io Penso che si andrà in una direzione che terrà conto del miglioramento. Quindi, Penso di sì. Non so quale sarà esattamente il punto di equilibrio, ma sicuramente sarà nella direzione di un allentamento delle misure”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando (foto), interpellato in merito alla possibilità che, nella cabina di regia del governo, venissero allentate le restrizioni legate al Covid. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA – “Ioche siin unachedel. Quindi,di sì. Non so quale sarà esattamente il punto di equilibrio, ma sicuramente sarà nelladi un allentamento delle misure”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea(foto), interpellato in merito alla possibilità che, nella cabina di regia del governo, venissero allentate le restrizioni legate al Covid. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lucia76fm : Apro twitter e guardo chi c'è in tendenza. Vedo la vita in diretta e S.Orlando. Mentre NON in Parlamento ma tramite… - infoitinterno : Orlando: “Si va verso allentamento del coprifuoco” - LaPresse_news : @AndreaOrlandosp : “Si va verso un allentamento del coprifuoco” #lapresse - La7tv : #intanto Covid, il ministro Andrea Orlando sul coprifuoco: 'Non c’è mai stata una pregiudiziale contrarietà, né un… - valtaro : #La stoccata di Orlando: 'Sul coprifuoco penso che la discussione sia demenziale' -