Como | malore fatale in una pasticceria dopo aver fatto il vaccino

A Cernobbio in provincia di Como una donna di 68 anni è stata colpita da un malore dopo il vaccino anti Covid. L'Asl ha chiesto delle analisi in merito. La campagna di somministrazione del vaccino anti Covid, andata avanti per mesi senza ulteriori incidenti gravi, torna a registrare un caso di malore a Cernobbio in provincia

