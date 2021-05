Come funziona e quando sarà disponibile la “modalità scomparsa” di Whatsapp (Di martedì 18 maggio 2021) Al momento è in fase Beta, ma a breve potrebbe essere inserito tra i prossimi aggiornamenti per iOS e Android. Whatsapp, dopo aver annunciato mesi fa i “messaggi effimeri“, sta testando la possibilità di inserire (all’interno della categoria “privacy“) il la cosiddetta “Disappearing Mode“. I Beta-tester che hanno già potuto avere un primo contatto con questa novità, hanno trovato all’interno delle impostazioni questa modalità scomparsa Whatsapp che può essere attivata, disattivata oppure opzionata solamente per alcuni contatti. LEGGI ANCHE > Come funziona la privacy su Whatsapp A rivelare i piani futuri e futuribili della famosa app di messaggistica istantanea di casa Facebook è stato il portale specializzato Wabetainfo che ha testato, tra i primi, la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 maggio 2021) Al momento è in fase Beta, ma a breve potrebbe essere inserito tra i prossimi aggiornamenti per iOS e Android., dopo aver annunciato mesi fa i “messaggi effimeri“, sta testando la possibilità di inserire (all’interno della categoria “privacy“) il la cosiddetta “Disappearing Mode“. I Beta-tester che hanno già potuto avere un primo contatto con questa novità, hanno trovato all’interno delle impostazioni questache può essere attivata, disattivata oppure opzionata solamente per alcuni contatti. LEGGI ANCHE >la privacy suA rivelare i piani futuri e futuribili della famosa app di messaggistica istantanea di casa Facebook è stato il portale specializzato Wabetainfo che ha testato, tra i primi, la ...

