Clubhouse, ci siamo: l’app Android sarà disponibile in tutto il mondo tra una settimana (Di martedì 18 maggio 2021) Se non vedi l’ora di utilizzare su Android Clubhouse, l’app social più famosa del momento, ecco alcune buone notizie. l’app in questione infatti sarà finalmente presto disponibile anche per l’ampio pubblico dell’OS del robottino verde, che fino ad oggi è stato tagliato fuori dal social vocale, disponibile solo su iPhone. Secondo i colleghi di TechCrunch infatti gli sviluppatori di Clubhouse dovrebbero rendere disponibile la versione Android della propria app in tutto il mondo entro una sola settimana. Inizialmente infatti l’app dovrebbe esse disponibile in Brasile, Giappone e Russia il 18 maggio, tre giorni dopo dovrebbe toccare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Se non vedi l’ora di utilizzare susocial più famosa del momento, ecco alcune buone notizie.in questione infattifinalmente prestoanche per l’ampio pubblico dell’OS del robottino verde, che fino ad oggi è stato tagliato fuori dal social vocale,solo su iPhone. Secondo i colleghi di TechCrunch infatti gli sviluppatori didovrebbero renderela versionedella propria app inilentro una sola. Inizialmente infattidovrebbe essein Brasile, Giappone e Russia il 18 maggio, tre giorni dopo dovrebbe toccare a ...

Advertising

virginactiveIT : Tecnologia e workout: come ci siamo allenati nel corso della pandemia? Mercoledì 19, alle 17:30, nuova #room su… - annagiuliagiovi : RT @capcinzia: Siamo su @musicaitaliana6 per ricordare il Maestro Franco Battiato ??#clubhouse #FrancoBattiato ?? I’omaggio più sentito che… - capcinzia : Siamo su @musicaitaliana6 per ricordare il Maestro Franco Battiato ??#clubhouse #FrancoBattiato ?? I’omaggio più se… - robertamilano : RT @apeindiana: Poco più di un’ora e siamo in onda con #turismoitalialab “?? Caffè e Turismo: la ripartenza delle Fiere” with @robertamilan… - apeindiana : Poco più di un’ora e siamo in onda con #turismoitalialab “?? Caffè e Turismo: la ripartenza delle Fiere” with… -