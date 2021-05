Card Vaccinali | da domani parte la consegna ad Avellino | ecco le modalità

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Cominceràladelleper il comune di. Laè per i cittadini che hanno ricevuto il messaggio dall’Asl entro il 16 maggio. Bisognerà presentare il documento personale di riconoscimento. E’ possibile ritirare laanche presentando una delega apposita, cosa valevole solo per i parenti. Il luogo diè il Comune di, ingresso Ufficio Passi, secondo i seguenti giorni ed orari. Dalla lettera A alla lettera B, mercoledì 19 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Lettera C giovedì 20 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Lettera D venerdì 21 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Dalla lettera E ...

Avellino . E' stata una mattinata di disagi e passione all'Ufficio Anagrafe del capoluogo dove tante persone si erano recate per ritirare le card dell'Asl ma il Comune non era ancora pronto per la distribuzione. Gran parte degli anziani avellinesi che hanno ricevuto le due dosi erano stati invitati dall'Asl con un sms a ritirarle ... Caos e proteste a Piazza del Popolo per la consegna delle card vaccinali. 3.600 tessere attestanti l'avvenuta vaccinazione anti Coronavirus da consegnare, p ...