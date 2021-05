Cappottine | la perfetta schermatura solare

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 18 maggio 2021) Lesono una particolare tipologia di tenda da sole, molto diffuse e pratiche, utilizzate sia per abitazioni private, che su edifici pubblici. Passeggiando per le vie del centro è facile vederle abbellire e proteggere, al tempo stesso, le vetrine dei negozi più belli. Mentre alzando il naso all’in su, se ne possono ammirare di svariati modelli e colori, sulle facciate dei condomini e dei palazzi più eleganti. Sono scelte perché funzionali e facilissime da installare. Assolvono al proprio compito in maniera egregia, senza deturpare l’estetica delle facciate. Anzi, oggi sono diventate delle vere e proprie componenti di design e ornamento facciale. Curatissime nell’aspetto e nei materiali, non solo proteggono dai dannosi e fastidiosi raggi solari, ma arricchiscono le facciate degli edifici completandone la struttura con un tocco di contemporaneità. Tanti i ...