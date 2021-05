Calcio | Crystal Palace Hodgson ' È il momento giusto per smettere'

Advertising

... un magnifico uomo ma anche un eccezionale allenatore di- ha detto il presidente del Palace,... Tornando alPalace, il nome più gettonato delPalace è Frank Lampard, tecnico ......un personaggio di Mai Dire Gol) Roy Hodgson ha annunciato che a fine stagione lascerà il...45 anni in panchina ho deciso che è il momento giusto per me di allontanarmi dai rigori del...Il 19 maggio 2021 é il giorno della finale di Coppa Italia, visibile su Rai Uno; SKY trasmetterà e le partite della 37° giornata di Premier League, Eleven Sports i playoff di Serie C ...Lascia la panchina dopo 45 anni di carriera: è stato ct di Svizzera e Inghilterra, in Italia allenò l'Inter e l'Udinese ...