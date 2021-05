Atalanta-Juventus, Freuler: “Maglia di Ronaldo a Gosens? Se per essere più buono deve vincere, se la tenga” (Di martedì 18 maggio 2021) “Se per renderlo più buono deve vincere, allora speriamo che Gosens resti a mani vuote e non abbia in dono la Maglia di Cristiano Ronaldo“. La stoccata arriva da Remo Freuler alla vigilia di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia 2020-2021, durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all’episodio raccontato dal compagno negli scorsi mesi, con l’esterno tedesco che aveva fatto sapere di aver subito un rifiuto da parte di CR7. Il portoghese si farà perdonare? SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) “Se per renderlo più, allora speriamo cheresti a mani vuote e non abbia in dono ladi Cristiano“. La stoccata arriva da Remoalla vigilia di, finale di Coppa Italia 2020-2021, durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all’episodio raccontato dal compagno negli scorsi mesi, con l’esterno tedesco che aveva fatto sapere di aver subito un rifiuto da parte di CR7. Il portoghese si farà perdonare? SportFace.

Advertising

RadioItalia : .@NaliOfficial cantarà l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus il 19 maggio. 4m… - juventusfc : Eye ?? on ?? Il cammino dell'@Atalanta_BC verso la Finale: - SimoneGambino : UFFICIALE - Atalanta-Milan, Napoli-Verona, Bologna-Juventus domenica 23 maggio ore 20.45 - ENJOYBET_OIA : #23Maggio 2021: ultimo atto del campionato di #SerieA: per Enjoybet il Napoli nella TOP4 - #Juventus (vs Bologna… - MondoBN : VERSO ATALANTA-JUVE, Mossa a sorpresa -