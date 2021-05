Amici 20, Amore In Vista Tra I Due Professori? L’indiscrezione (Di martedì 18 maggio 2021) Amici 20 è giunto al termine e nella scuola sono nate nuove coppie tra studenti, ma tra Professori qual è la situazione? L’indiscrezione. Il talent Amici 20 è finito lasciando tra il pubblico, i Professori e gli allievi tanta nostalgia. E’ stata un’edizione speciale, ricca di emozioni e colpi di scena. Per la prima volta ha vinto una ragazza ballerina. Giulia Stabile si aggiudicata il premio battendo nella finalissima anche il suo fidanzato Sangiovanni. All’interno della scuola non sono mancati battibecchi, litigi ma anche tante risate e voglia di imparare. Su Instagram in questi giorni i Professori hanno voluto pubblicare gli scatti più emozionanti e toccanti, tra questi ce n’è uno che sta facendo discutere. Tra i due colleghi è nato qualcosa? Amici 20, i ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021)20 è giunto al termine e nella scuola sono nate nuove coppie tra studenti, ma traqual è la situazione?. Il talent20 è finito lasciando tra il pubblico, ie gli allievi tanta nostalgia. E’ stata un’edizione speciale, ricca di emozioni e colpi di scena. Per la prima volta ha vinto una ragazza ballerina. Giulia Stabile si aggiudicata il premio battendo nella finalissima anche il suo fidanzato Sangiovanni. All’interno della scuola non sono mancati battibecchi, litigi ma anche tante risate e voglia di imparare. Su Instagram in questi giorni ihanno voluto pubblicare gli scatti più emozionanti e toccanti, tra questi ce n’è uno che sta facendo discutere. Tra i due colleghi è nato qualcosa?20, i ...

MaryUnaDiNoi1 : RT @Cristinasaliu: Scusatela? AMORE TRANQUILLA TU RIMARRAI TRA LE RAGAZZE PIÙ BELLE PASSATE AD AMICI??? COMUNQUE QUANDO VUOI IO VORREI SAPE… - la_trapy : Fidanzati misteriosi, foto e messaggi d’amore nei weekend, amici che tutelano, ma a noi zorpe che ci frega ??????? - francy52303569 : 'Per amore non devi rinunciare a niente, Nè i tuoi amici, né il tuo talento, né i tuoi gusti. L'amore aggiunge, non sottrae” - unhappyaccidnt : trovatevi amici come me che quando siete scoraggiati in amore vi dicono cose tipo “non ti abbattere, magari le piacciono quelli brutti” - YouaremyS : @luly_bellucci Se puoi digli: “anche se non hai vinto amici hai vinto qualcosa di più grande: l’amore di tante pers… -