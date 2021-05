Al Montmelò 1.000 spettatori gratis alle gare locali. Un test per la MotoGP

(Di martedì 18 maggio 2021) Sul circuito diiniziano le prove generali per un ritorno alla normalità nelledi moto. L'obiettivo dell'autodromo nei pressi di Barcellona è quello di riempire una parte degli spalti in ...

Advertising

Gazzetta_it : Montmelò, tra presente e futuro: sì a 1.000 spettatori per le gare locali con un occhio alla MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : Montmelò 000

Sul circuito diiniziano le prove generali per un ritorno alla normalità nelle gare di moto. L'obiettivo ... Per il momento il numero di spettatori non supererà le 1.unità, seguendo l'...Alinfatti saranno 1.i fan, scelti dai Circuit Members, che potranno godersi la gara dalla tribuna principale dell'autodromo. Per quel che riguarda invece Montecarlo le tribune saranno ...