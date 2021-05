Addio a Franco Battiato | il Maestro si spegne a 76 anni

(Di martedì 18 maggio 2021) Era da tempo che la malattia aveva portato Franco Battiato via dalla musica, strappandolo alle note e alle parole che lo hanno reso il maestro venerando, il poeta capace di arrivare all’anima degli ascoltatori con la voce morbida, mai troppo alta e mai troppo stretta, avvolta da una sciarpa di velluto, e con i versi chiari, semplici, definiti con un nitore che è diventato il suo marchio di fabbrica. Oggi, 18 maggio, è la morte, però, a bussare alla sua porta e a portarcelo via: Battiato si spegne poco più di un mese dopo il suo 76esimo compleanno, dando alla musica italiana, che attende di ripartire in sicurezza con i live e i concerti bloccati dalla pandemia, uno scossone profondo, che sarà difficile da metabolizzare fino in fondo.

Nato il 23 marzo 1945, l'artista si è spento questa mattina martedì 18 maggio, nella sua residenza. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata. Tra i cantautori più amati in Italia, E' morto a 76 anni Franco Battiato. Il cantautore catanese, malato da tempo, si è spento questa mattina intorno alle 5, nella sua residenza. Se ne va una colonna portante della musica italiana, un mito. E' morto questa mattina nella sua casa di Milo Franco Battiato: cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Aveva 76 anni. Lo rende noto la famiglia.