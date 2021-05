WSJ, Bill Gates ha lasciato la presidenza di Microsoft per una relazione con una dipendente (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo il Wall Street Journal Bill Gates ha lasciato la presidenza di Microsoft per una relazione con una dipendente. Secondo il Wall Street Journal, Bill Gates ha lasciato la presidenza di Microsoft per una relazione con una dipendente. Il quotidiano sostiene che la relazione è emersa in seguito ad un’indagine interna dalla quale sarebbe emersa la relazione tra Bill Gates ed una dipendente. Una relazione che il numero uno del colosso dell’informativa avrebbe portato avanti per lungo tempo. Il board avrebbe quindi invitato il presidente alle ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 17 maggio 2021) Secondo il Wall Street Journalhaladiper unacon una. Secondo il Wall Street Journal,haladiper unacon una. Il quotidiano sostiene che laè emersa in seguito ad un’indagine interna dalla quale sarebbe emersa latraed una. Unache il numero uno del colosso dell’informativa avrebbe portato avanti per lungo tempo. Il board avrebbe quindi invitato il presidente alle ...

Advertising

GazzettaDelSud : ?? Il Cda di #Microsoft, racconta il Wsj, arruolò alla fine del 2019 uno studio legale per indagare su #BillGates d… - askanews_ita : “Microsoft volle le dimissioni di Bill Gates per una relazione” (Wsj) #Microsoft #BillGates - ladyrosmarino : RT @fanpage: “Bill Gates costretto a dimettersi da #Microsoft per relazione con dipendente” - fanpage : “Bill Gates costretto a dimettersi da #Microsoft per relazione con dipendente” - statodelsud : Bill Gates, Wsj: board Microsoft volle sue dimissioni per relazione con una dipendente -