Vincenzo Salemme: qual è la sua più grande soddisfazione? | Il retroscena (Di lunedì 17 maggio 2021) L’attore comico Vincenzo Salemme ha spiegato qual è stato il momento che gli ha dato più soddisfazione nell’arco della sua lunga carriera: scopriamo cosa ha detto. Vincenzo Salemme (Getty Images)Questa sera, lunedì 17 maggio, andrà in onda su Rai 2 la commedia Prima di lunedì, regia di Massimo Cappelli. Il film parla di un viaggio, da Torino verso Torre del Greco, in cui i protagonisti dovranno trasportare un uovo di Pasqua. La vicenda sembra quasi surreale, ma le risate sono garantite, soprattutto grazie agli attori. Nel cast, infatti, troviamo Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Andrea Di Maria, Martina Stella e l’intramontabile Sandra Milo. Salemme, nel film, ricopre il ruolo del protagonista principale: Carlito ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) L’attore comicoha spiegatoè stato il momento che gli ha dato piùnell’arco della sua lunga carriera: scopriamo cosa ha detto.(Getty Images)Questa sera, lunedì 17 maggio, andrà in onda su Rai 2 la commedia Prima di lunedì, regia di Massimo Cappelli. Il film parla di un viaggio, da Torino verso Torre del Greco, in cui i protagonisti dovranno trasportare un uovo di Pasqua. La vicenda sembra quasi surreale, ma le risate sono garantite, soprattutto grazie agli attori. Nel cast, infatti, troviamo, Fabio Troiano, Andrea Di Maria, Martina Stella e l’intramontabile Sandra Milo., nel film, ricopre il ruolo del protagonista principale: Carlito ...

Advertising

feritiecontenti : paolantoni francesco e salemme vincenzo quel grande dono che napoli mi ha fatto - laramarcangelo6 : RT @SalvoAmatoStan: Ci sono Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Marisa Laurito, Vincenzo Salemme e Serena Autieri a #topdieci. Per non pa… - zazoomblog : Vincenzo Salemme: chi è età carriera chi è la moglie vita privata film dove vive - #Vincenzo #Salemme: #carriera… - justcallme_sug : Proteggiamo Vincenzo Salemme dal tutto #topdieci - fortunatozeta : I tempi in cui 'Che tempo che fa' andava in onda su Rai 1 e Vincenzo Salemme ospite fisso al tavolo era piegato in… -