Vieste: ex sindaca accoltellata In una farmacia (Di lunedì 17 maggio 2021) Di Michele Vigilante: Brutale aggressione subita dall’ex sindaca di Vieste, Ersilia Nobile, all’interno di una farmacia dell’ex centro garganico. L’aggressore sarebbe stato individuato, in condizioni psichiche problematiche non avrebbe colpito in maniera mirata la donna. Immediati i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno effettuando le dovute indagini per scoprire il movente che abbia spinto l’aggressore a tale gesto. Colpita ad un braccio, stando a prime ricostruzioni la donna non è in gravi condizioni. L'articolo Vieste: ex sindaca accoltellata <small class="subtitle">In una farmacia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 maggio 2021) Di Michele Vigilante: Brutale aggressione subita dall’exdi, Ersilia Nobile, all’interno di unadell’ex centro garganico. L’aggressore sarebbe stato individuato, in condizioni psichiche problematiche non avrebbe colpito in maniera mirata la donna. Immediati i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno effettuando le dovute indagini per scoprire il movente che abbia spinto l’aggressore a tale gesto. Colpita ad un braccio, stando a prime ricostruzioni la donna non è in gravi condizioni. L'articolo: ex In una proviene da Noi Notizie..

