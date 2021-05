Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 17:45 (Di lunedì 17 maggio 2021) Viabilità 17 MAGGIO 2021 ORE 17:35 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È ANCORA INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E, AVANTI, TRA TIBURTINA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA TRA VIA DI SANTA LUCIA E TOR LUPARA NELLA DUE DIREZIONI, MEDESIMA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA PALOMBARESE DOVE SI STA IN CODA TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA MONTE BIANCO; PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ORA RISOLTO SU VIA CASAL BIANCO ALTEZZA VIA MARCO SIMONE NELLE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)17 MAGGIOORE 17:35 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È ANCORA INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E, AVANTI, TRA TIBURTINA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NOMENTANA TRA VIA DI SANTA LUCIA E TOR LUPARA NELLA DUE DIREZIONI, MEDESIMA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA PALOMBARESE DOVE SI STA IN CODA TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA MONTE BIANCO; PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ORA RISOLTO SU VIA CASAL BIANCO ALTEZZA VIA MARCO SIMONE NELLE ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-05-2021… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Torraccio di Torrenova altezza via Carlo Lasinio, possibili difficoltà di circolazione per incidente - romamobilita : #Roma #viabilità Via del Casale di San Basilio altezza via Montecassiano, traffico rallentato per incidente. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 05 - 2021 ore 16:30 VIABILITÀ 17 MAGGIO 2021 ORE 16:20 " FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. INOLTRE, DA ...

Ciclismo, Giro d'Italia: come cambia la viabilità venerdì a Ravenna Le modifiche alla viabilità Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento, salvaguardando ... i veicoli diretti al garage potranno percorrere la corsia riservata ai bus di via di Roma nel ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews 17 MAGGIO 2021 ORE 16:20 " FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. INOLTRE, DA ...Le modifiche allaPer consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento, salvaguardando ... i veicoli diretti al garage potranno percorrere la corsia riservata ai bus di via dinel ...