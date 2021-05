Vaccino Covid, per Pfizer e Moderna tempi ancora più lunghi tra prima e seconda dose? (Di lunedì 17 maggio 2021) per i vaccini a m - Rna (come Pfizer e Moderna ) i tempi tra la prima e la seconda dose potrebbero essere ulteriormente allungati . È l'ipotesi che emerge dalla cabina di regia di Palazzo Chigi. Leggi ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 maggio 2021) per i vaccini a m - Rna (come) itra lae lapotrebbero essere ulteriormente allungati . È l'ipotesi che emerge dalla cabina di regia di Palazzo Chigi. Leggi ...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - robersperanza : Il vaccino Covid deve essere considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti. Lavoreremo con Unicef perché n… - SkyTG24 : Covid Lazio, vaccino: dal oggi anche ultra40enni da medici di base. DIRETTA - zappape1 : RT @FilcaCisl: Oltre 60 partecipanti a evento 'Campagne vaccinali in #cantiere: quale ruolo per gli #Rlst?'. Partecipano, tra gli altri, Li… - PaoloMasciarel1 : RT @FilcaCisl: Oltre 60 partecipanti a evento 'Campagne vaccinali in #cantiere: quale ruolo per gli #Rlst?'. Partecipano, tra gli altri, Li… -