Uomini e Donne, Riccardo e Roberta scontro in diretta: “Ha parlato di Ida, non gliene frega niente di me” (Di lunedì 17 maggio 2021) Durante la puntata di oggi, 17 maggio, di Uomini e Donne Riccardo e Roberta sono tornarti in studio per discutere della loro situazione sentimentale. Riccardo ha sostenuto che Roberta non fosse più innamorata da tempo: “Ha cambiato atteggiamento, il suo sentimento è cambiato. Abbiamo litigato per l’acqua, si attacca a qualsiasi cosa”. Poi si è … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 17 maggio 2021) Durante la puntata di oggi, 17 maggio, disono tornarti in studio per discutere della loro situazione sentimentale.ha sostenuto chenon fosse più innamorata da tempo: “Ha cambiato atteggiamento, il suo sentimento è cambiato. Abbiamo litigato per l’acqua, si attacca a qualsiasi cosa”. Poi si è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - FilomenaGallo55 : RT @Pontifex_it: A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservare e ren… - libellula58 : RT @virginiaraggi: Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contrastare… -