Under 17, Napoli: gli azzurrini battono 2-0 il Pescara

Bella vittoria degli azzurri nella quinta giornata di campionato Under 17. Domenica 16 maggio alle ore 15.00 Il Napoli ha affrontato il Pescara al centro

Ultime Notizie dalla rete : Under Napoli Christillin: 'Juve, Real e Barcellona avranno ripercussioni, vedremo decisione tribunali' Non so come andrà a finire la corsa Champions in Serie A , Milan e Napoli sulla carta hanno qualcosa in più ma vedremo all'ultimo giro. La Juve è quella messa peggio ...contrattualizzato per l'Under 23 ...

Alma Salerno, l'Under19 passa il turno battendo l'History Roma L'ex FF Napoli lascia partire un diagonale impeccabile, mix di rabbia e agonismo, che fa esplodere ... L'under è ora attesa dalla trasferta del 23 maggio contro l'Eur Massimo. In palio, l'accesso alle ...

UNDER 17 - Napoli-Pescara 2-0, ritorno al successo per gli azzurrini

UNDER 17 – Napoli-Pescara 2-0, ritorno al successo per gli azzurrini Dopo il turno di riposo di domenica scorsa e soprattutto la sconfitta beffa nel derby, il Napoli Under 17 di mister Massimo Carnevale oggi ha affrontato in casa il Pescara. Gli azzurrini hanno ottenut ...

