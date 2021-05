Un Posto al Sole, trama 17 maggio 2021: mosse azzardate e pericolose (Di lunedì 17 maggio 2021) trama Un Posto al Sole 17 maggio 2021 con decisioni che potrebbero cambiare le sorti di tutti i protagonisti della soap. Cosa sta per succedere a Napoli? Franco Boschi continua le indagini La nuova settimana Un Posto al Sole si concentra tra vari colpi di scena che riguardano proprio i Cantieri e il comportamento di Ferri. Aspettando le varie novità, nella puntata oggi Un Posto al Sole sono tutti agitati per il fatto che il piano di vendita si sia completamente disgregato sotto gli occhi increduli di Ferri e di Abbate. Mentre l'imprenditore non capisce chi possa aver ascoltato e raccontato della vendita dei cantieri, mettendo di malumore gli operai già sul piede di guerra, ecco che Abbate sembra avere un altro piano perfetto. Intanto ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 maggio 2021)Unal17con decisioni che potrebbero cambiare le sorti di tutti i protagonisti della soap. Cosa sta per succedere a Napoli? Franco Boschi continua le indagini La nuova settimana Unalsi concentra tra vari colpi di scena che riguardano proprio i Cantieri e il comportamento di Ferri. Aspettando le varie novità, nella puntata oggi Unalsono tutti agitati per il fatto che il piano di vendita si sia completamente disgregato sotto gli occhi increduli di Ferri e di Abbate. Mentre l'imprenditore non capisce chi possa aver ascoltato e raccontato della vendita dei cantieri, mettendo di malumore gli operai già sul piede di guerra, ecco che Abbate sembra avere un altro piano perfetto. Intanto ...

