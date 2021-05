Traffico Roma del 17-05-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto cuori a nord della città sulla Tiberina all’altezza di Borgo Sant’Isidoro per lavori maggiori disagi in direzione diReal 20 poi sono segnalati sulla Flaminia verso il centro tra il grande raccordo anulare il video per Tor di Quinto stessa cosa sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe forti rallentamenti sono poi segnalati su Aurelia dal raccordo al largo perassi e poi a seguire su via Aurelia Antica sino al largo Don Guanella possibili rallentamenti invece su Viale Guglielmo Marconi per un incidente avvenuto nei pressi di via gibilmanna indirizzo di via Cristoforo Colombo trafficato il percorso urbano dell’a24 con code dal Grande Raccordo Anulare per immettersi sulla tangenziale est è da questa mattina e poi chiusa via Galla Placidia un’importante strada di collegamento tra la 24 e ...