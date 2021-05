Sud | Carfagna | “Intervenire su P a | burocrazia e fisco”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel mio mandato da ministro per il Sud e la Coesione territoriale sono impegnata, in sintonia con il presidente Draghi e in stretto raccordo con i colleghi ministri, nel cercare di superare pregiudizi e narrazioni negative sul Sud e valorizzare le grandi potenzialità e opportunità di cui il nostro Mezzogiorno è portatore”. Così il ministro per il Sud, Mara, in un messaggio inviato al manager Riccardo Maria Monti che a Napoli lancia l’Associazione ‘Sud, perché no?’. “Ho ben presenti – sottolinea – gli ostacoli e le difficoltà che si presentano a chi vuole realizzarsi individualmente e investire risorse ed energie nelle nostre regioni meridionali. Non si tratta di negarli, ma di affrontarli e cercare con tutte le forze di rimuoverli. È ciò che abbiamo iniziato a fare attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, operando sia ...

Lo afferma Mara, ministra per ile la Coesione territoriale, in un'intervista al Corriere della Sera. "Senza riforme il Recovery plan semplicemente non esisterebbe: l'Europa condiziona l'...Lo afferma Mara, ministra per ile la Coesione territoriale, in un'intervista al Corriere della Sera. 'Senza riforme il Recovery plan semplicemente non esisterebbe: l'Europa condiziona l'...Tempo di lettura: 2 minuti “Nel mio mandato da ministro per il Sud e la Coesione territoriale sono impegnata, in sintonia con il presidente Draghi e in stretto raccordo con i co ...Il coordinatore di Forza Italia: «Noi in crescita, potenziale doppio dei voti attuali. Berlusconi a casa, post Covid ha creato qualche problema».