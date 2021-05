(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo i vergognosi insulti rivolti adnelle passate ore, ad intervenire via social nella serata di oggi è stato nuovamente. Il pilota, che nei giorni scorsi aveva pubblicato una serie di scatti insieme all’ex di Briatore aprendo la strada alle polemiche social, è stato costretto a intervenire nuovamente e fare delle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

cla14ree : Chi è la persona meno coerente sulla faccia della terra? E perché proprio Stefano Coletti? #eligreg #montecarles - blogtivvu : Stefano Coletti difende Elisabetta Gregoraci e sbotta: “Non è bugiarda, non merita questo trattamento!” #eligreg… - Angela01343605 : RT @Laura_4108: Cit. Stefano Coletti ... #eligreg - Laura_4108 : Cit. Stefano Coletti ... #eligreg - potente_adoro : @Carmine0099 -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Coletti

Elisabetta Gregoraci esono usciti allo scoperto , confermando il gossip che circolava da qualche tempo sulla loro storia d'amore. Qualche selfie insieme e un cuoricino: così la nuova coppia si è palesata al ...Sabato seraha condiviso delle foto su Instagram in compagnia della 41enne calabrese, pronta a condurre la nuova edizione di Battiti Live. Il post è stato tempestato di insulti e per ...ROMA - C’è sempre un alone di mistero attorno alle notizie che riguardano Elisabetta Gregoraci. Mentre la showgirl era concorrente del “Grande Fratello Vip” si sono moltiplicate le voci riguardanti un ...La storia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è un capitolo chiuso nonostante le dimostrazioni pubbliche di stima ed affetto reciproche che avevano - per un attimo - fatto pensare ad un ritorno ...