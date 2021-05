Sondaggi elettorali Tecnè: Fdi a due decimi dal Pd (Di lunedì 17 maggio 2021) . Dopo un mese di appannamento, torna a crescere il Movimento 5 Stelle. A dirlo sono i Sondaggi elettorali realizzati da Tecnè per l’Agenzia Dire. I pentastellati crescono di tre decimi e si portano al 16,5%. La Lega flette leggermente di un decimo ma rimane prima forza politica con il 21,2%. Il Pd perde tre decimi di consenso e scivola al 19,2%. Sul caso pesa la mancata intesa con i Cinque Stelle in vista delle amministrative di questo autunno. Al Nazareno ora devono guardarsi le spalle: Fratelli d’Italia prosegue incessante il suo percorso di crescita e ora si trova solo a due decimi dal Pd (19%). Forza Italia passa dal 9,6% al 9,4%. Stabile al 3,5% Azione mentre le altre forze politiche sono tutte sotto quota 3%. Sinistra Italiana è data al 2,3%, Italia Viva all’1,9% e i ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 17 maggio 2021) . Dopo un mese di appannamento, torna a crescere il Movimento 5 Stelle. A dirlo sono irealizzati daper l’Agenzia Dire. I pentastellati crescono di tree si portano al 16,5%. La Lega flette leggermente di un decimo ma rimane prima forza politica con il 21,2%. Il Pd perde tredi consenso e scivola al 19,2%. Sul caso pesa la mancata intesa con i Cinque Stelle in vista delle amministrative di questo autunno. Al Nazareno ora devono guardarsi le spalle: Fratelli d’Italia prosegue incessante il suo percorso di crescita e ora si trova solo a duedal Pd (19%). Forza Italia passa dal 9,6% al 9,4%. Stabile al 3,5% Azione mentre le altre forze politiche sono tutte sotto quota 3%. Sinistra Italiana è data al 2,3%, Italia Viva all’1,9% e i ...

