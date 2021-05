Sinner e Sonego ancora più su: best ranking dopo Roma (Di lunedì 17 maggio 2021) La semifinale agli Internazionali di Roma proietta Lorenzo Sonego al n. 28 della nuova classifica (best ranking eguagliato) e conquista la miglior posizione anche Jannik Sinner, che sale al n. 17 del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) La semifinale agli Internazionali diproietta Lorenzoal n. 28 della nuova classifica (eguagliato) e conquista la miglior posizione anche Jannik, che sale al n. 17 del ...

FBiasin : Da lunedì l'#Italia avrà 4 tennisti nei primi 30 della classifica Atp: #Berrettini #Sinner #Fognini #Sonego Commento tecnico: ???????????????? - Tomas1374 : RT @Eurosport_IT: Best ranking per Jannik Sinner (17°) e Lorenzo Sonego (28°, eguagliato) nella Top 100 del ranking ATP ???????? Scopri di più… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #tennis Sinner e Sonego ancora più su: best ranking dopo Roma - Gazzetta_it : #tennis Sinner e Sonego ancora più su: best ranking dopo Roma - Eurosport_IT : In Top 10 non cambia niente, tante invece le variazioni in chiave italiana ?????? #EurosportTENNIS | #ATP |… -