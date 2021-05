SECO | accordo con Riello UPS per fornitura di servizi di Intelligenza Artificiale

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) –UPS, business unit diElettronica, e, azienda quotata sul segmento STAR e attiva nel settore dell’innovazione tecnologica per le soluzioni IoT, hanno siglato undi collaborazione per lo sviluppo di una nuova generazione di soluzioni UPS basate su Clea, la suite integrata dididiMind che raccoglie i dati sul campo, li trasferisce sul Cloud e li analizza in real time, restituendo informazioni utili ai processi di business. “Mind, grazie a Clea, supporteràUPS nel fornire una nuova generazione didigitali fortemente innovativi per i loro UPS, accessibili a utenti business e privati – ha dichiarato Dario ...