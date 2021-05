Pio e Amedeo tornano in tv: Felicissima sera sarebbe riconfermato per una seconda edizione (Di lunedì 17 maggio 2021) Tanto discussi quanto amati, tanto chiacchierati quanto apprezzati. sarebbero pronti per il ritorno su Canale 5 dopo il successo della prima edizione di Felicissima sera i due comici più irriverenti della tv. Così Pio e Amadeo sembrerebbero aver riguadagnato la prima serata della rete ammiraglia di Mediaset e chissà cosa dovremo aspettarci per il loro ritorno. Felicissima sera tornerà sulle reti Mediaset? Quando potremo rivedere lo show Stando alle indiscrezioni rilasciate dal giornale Oggi e circolate negli ultimi giorni sembra proprio che i fan non riusciranno a liberarsi, simpaticamente, di Pio e Amadeo. I due comici foggiani reduci dal grande successo della prima edizione sarebbero pronti a tornare già nel palinsesto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Tanto discussi quanto amati, tanto chiacchierati quanto apprezzati.ro pronti per il ritorno su Canale 5 dopo il successo della primadii due comici più irriverenti della tv. Così Pio e Amadeo sembrerebbero aver riguadagnato la primata della rete ammiraglia di Mediaset e chissà cosa dovremo aspettarci per il loro ritorno.tornerà sulle reti Mediaset? Quando potremo rivedere lo show Stando alle indiscrezioni rilasciate dal giornale Oggi e circolate negli ultimi giorni sembra proprio che i fan non riusciranno a liberarsi, simpaticamente, di Pio e Amadeo. I due comici foggiani reduci dal grande successo della primaro pronti a tornare già nel palinsesto ...

